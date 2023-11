Aus den Schulen Tennisschnupperstunde für Halderner Grundschüler

Der Schnupperkurs findet montags beziehungsweise mittwochs in der Halderner Tennishalle statt und umfasst fünf Trainingseinheiten. Er endet mit einem kleinen Abschlussturnier Ende Januar. Es sind noch ein paar Restplätze frei, so dass sich interessierte Kinder gerne kurzfristig anmelden dürfen (Unkostenbeitrag: 30 Euro pro Kind). Anmeldungen bitte bis zum 22. November per E-Mail an die Jugendwartin der Halderner Tennisabteilung (elkekurzweil@t-online.de).