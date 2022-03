Schul-Projekt in Rees : Kultur und Unterhaltung im Zirkuszelt

REES Von der Projektwoche der Gemeinschaftsgrundschule Rees mit dem „Zirkus Lollipop“ soll die ganze Stadt profitieren: Nachmittags und abends gibt es in der Manege auch Kinderkino, Kabarett und Konzerte.

Eine Woche lang trainieren alle Kinder mit der Artisten-Familie Brumbach, bis sie am Freitag und Samstag, 8. und 9. April, mit ungeahnten Talenten das Publikum bei insgesamt vier Vorstellungen beeindrucken werden. Die Zirkusvorstellungen werden weitgehend durch Eltern, Großeltern und Geschwister der jungen Akteure ausverkauft sein, doch von Montag bis Donnerstag, 4. bis 7. April, wird es in der Manege nachmittags und abends ein Kultur- und Unterhaltungsprogramm geben, das allen Interessenten offensteht. Die meisten Angebote sind kostenfrei, wobei Spenden aber willkommen sind. Für hungrige und durstige Besucher gibt es einen Grill und einen Getränkewagen. Alle Einnahmen kommen dem Förderverein der Schule zugute und helfen bei der Finanzierung der Zirkusprojektwoche.

Auftakt Am Montag, 4. April, 20 Uhr, gastiert die Kabarettistin Carmela de Feo alias La Signora (Gewinnerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2022) mit ihrem Programm „Allein unter Geiern“ im Zirkuszelt. Tickets zu 20 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Bücherecke und der Touristeninformation.

Das öffentliche Kinderprogramm beginnt täglich um 15 Uhr. Am Montag, 4. April, gibt es eine Stunde lang Bewegungs- und Mitmachlieder zur Live-Musik. Am Dienstag, 5. April, werden auf der großen Leinwand zwei Kinderfilme gezeigt: „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ (15 bis 16.30 Uhr) und der Disney-Animationsfilm „Alles steht Kopf“ (17 bis 18.30 Uhr). Am Mittwoch, 6. April, findet von 15 bis 17 Uhr eine Kinderdisco statt.

Das kostenfreie Abendprogramm beginnt am Dienstag, 5. April. Ab 19 Uhr laden Musiker aus Deutschland und den Niederlanden zur „Irish Session“ ein. Am Mittwoch, 6. April, legt von 19 bis 22 Uhr der Reeser Michael Kleen alias DJ Ente auf und verwandelt die Manege in eine Disco. Der Reeser Geschichtsverein beschließt am Donnerstag, 7. April, das Kulturprogramm: Ab 20 Uhr moderieren die Vorstandsmitglieder Heinz Wellmann und Michael Scholten einen Filmabend mit bewegten Bildern aus 100 Jahren Stadtgeschichte.