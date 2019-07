Abgrabung „Reeser Welle“ : Kiesgegner warten auf Antwort der Kirche

Foto: dpa/Roland Weihrauch

REES „Eden“ und „Zukunft Esserden“ haben noch keine Reaktion auf ihr Schreiben zu kirchlichen Grundstücken erhalten.

(bal) Am 28. Juni berichtete die RP unter der Überschrift „Weihbischof lobt Fridays for Future“ über den Besuch von Weihbischof Rolf Lohmann, der auf Haus Aspel über Umweltschutz, Klimaschutz und in diesem Zusammenhang auch über Glaubwürdigkeit sprach. Diesen Bericht haben die Bürgerinitiativen „Eden“ (Erhaltet Den Einzigartigen Niederrhein) und „Zukunft Esserden“ zum Anlass genommen, ihr Befremden über das Verhalten des Kirchenvorstandes St. Irmgardis Rees auf eine schriftliche Anfrage mitzuteilen.

Wie berichtet, hatten „Eden“ und „Zukunft Esserden“, die sich gegen die Kiesabgrabungen aussprechen, an den Kirchenvorstand in Sachen kircheneigener Grundstücke im Gebiet der „Reeser Welle“ gewandt. Die Initiativen, die angeben, dass ein Sechstel der Abgrabungsfläche in kirrchlichem Besitz sei, wollten wissen, ob die Gemeinde von einem einem möglichen Rücktrittsrecht vom Verkaufsvertrag, sofern vorhanden, Gebrauch machen wird.

Zudem hatten „Eden“ und „Zukunft Esserden“ einen Interessenskonflikt innerhalb der Kirchengemeinde ausgemacht, weil ein Mitglied des Kirchenvorstandes zugleich bei der Firma Holemans arbeite und dort Verantwortlicher für Grundstücksankäufe sei.

Die Anfrage sei Anfang Juni gestellt worden. Bisher sei keine Antwort erfolgt. „Für uns stellt sich die Frage, wie steht das Bistum zu diesem Thema, und werden wir überhaupt eine schriftliche Antwort auf unsere schriftliche Anfrage bekommen? Hätte die Kirche hier nicht die Chance, durch Ihren Worten entsprechendem Handeln an Glaubwürdigkeit zu gewinnen?“, schreiben die Initiativen nun.

„Eine Verkaufsabsicht von kirchlichen Grundstücken für kurzzeitigen finanziellen Vorteil mit der Folge der unumkehrbaren ewigen Vernichtung dieser wertvollen Ackerböden, der landwirtschaftlichen Arbeitsplätze sowie dieser wunderbaren niederrheinischen Natur, sehen wir, als nicht vereinbar mit den höheren ethischen Werten und Ansprüchen an Wahrhaftigkeit der Kirche, die in Fürbitten und Kanzelworten nicht nur in der Gemeinde St. Irmgardis für den Erhalt der Schöpfung gesprochen werden“, teilen die Initiativen weiter mit.

(bal)