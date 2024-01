Kiesabbau Reeser Welle: „Monoploy-Spiel mit fruchtbarem Boden“

Stef Beumer hat Ende vergangenen Jahres die Initiative „Umwelt-Rees und ihre Dörfer und Ortschaften“ ins Leben gerufen, die sich für mehr Grün in der Stadt und ihren Ortsteilen einsetzen will. Jetzt ruft der gebürtige Niederländer, der schon gut 20 Jahre in Rees lebt, aber auch zum Widerstand gegen den Kiesabbau auf, konkret gegen das Vorhaben „Reeser Welle“, das vor den Toren Esserdens geplant ist.