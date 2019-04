Auskiesungen : Kies: Vorsitzende der Grünen spricht von „Raubbau“

Mehrhoog/Rees NRW-Grünen-Chefin Neubaur besuchte Abbaugebiete. Kiesunternehmen laden zu Diskussion in Wesel ein.

Bei einer Busfahrt zu einigen Kiesabgrabungen in Wesel-Bislich und Hamminkeln-Mehrhoog hat sich die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubaur, ein Bild vom Kiesabbau in der Region gemacht. „So einen schlimmen Raubbau hatte ich mir nicht vorgestellt“, sagte sie bei ihrem Besuch der Abbaugebiete.

Begleitet wurde die Landesvorsitzende von Petra Schmidt-Niersmann, der Vorsitzenden des Kreisverbandes Wesel, und Hubert Kück, dem Vorsitzenden der Kreistagsfraktion, sowie Mitgliedern der niederrheinischen Kiesinitiativen. „Das Gespräch mit grünen Landespolitikern direkt vor Ort hier am Niederrhein ist wichtig“, sagte Petra Schmidt-Niersmann. „Wir wollen die besondere Situation des Niederrheins mit den vielen Abgrabungen nach Düsseldorf in die Landespolitik bekommen.“ An der Veranstaltung nahm unter anderem auch die Reeserin Melanie Gronau teil, die dabei über das Thema „Bedarfsermittlung“ sprach. Die Kies-Gegner kritisieren, dass der Regionalplan bislang jene Menge als Bedarf ausweist, die ausgekiest wird – auch die Mengen, die in den Export gehen.