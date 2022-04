Angebot von SOS Kinderdorf Kleve : Die Umschulung als Jackpot

Nehmen Kurs auf die Abschlussprüfungen (v.l.n.r.): Ben Labudda, Klaus-Peter Barth (Berufskolleg Kleve), Matthias Fink, Holger Mittelbach (SOS-Kinderdorf Niederrhein) und Joanna Charko. Foto: Katrin Wißen

Emmerich/Kevelaer Beim SOS Kinderdorf erlernen Erwachsene einen neuen Beruf. Drei Beispiele aus Emmerich und Kevelaer zeigen, wie es zu einer Neuorientierung kommt und welche Perspektiven sich daraus entwickeln.

(RP) Seit anderthalb Jahren büffeln Matthias Fink aus Emmerich, Joanna Charko aus Kevelaer und Ben Labudda aus Kevelaer-Twisteden für ihren Abschluss. Sie alle wollen im Mai und Juni ihre schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Büromanagement vor der Industrie- und Handelskammer ablegen. Das Ziel fest im Blick, lernen sie an vier Tagen zwischen 8 und 15 Uhr an der Bensdorpstraße in Kleve beim SOS-Kinderdorf Niederrhein und einen Tag haben sie Berufsschulunterricht.

Finanziert wird die Umschulung je nach Teilnehmer von der Agentur für Arbeit, vom kommunalen Jobcenter oder auch von der Deutschen Rentenversicherung.

Info Der nächste Start ist am 1. Juli Dauer Die zweijährige Umschulung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Büromanagement startet wieder am 1. Juli 2022. Ein Einstieg ist bis Ende August möglich. Schwerpunkte der Umschulung sind Buchführung, Rechnungswesen, Personalmanagement sowie Marketing und IT. Kontakt Interessenten können sich bei Holger Mittelbach unter der mailadresse holger.mittelbach@sos-kinderdorf.de oder telefonisch unter 02821 / 71385230 über die Teilnahmemöglichkeiten informieren.

„Ich habe Bäcker gelernt und über 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Doch mein Körper wollte irgendwann nicht mehr“, berichtet Matthias Fink. Der zweifache Familienvater wird jetzt mit 40 Jahren die Backstube gegen die Logistikbranche eintauschen. „Ich habe schon eine Stelle gefunden. Bei einem Logistikunternehmen kümmere ich mich nach der abgeschlossenen Umschulung um anfallende Bürotätigkeiten in den Bereichen Spedition, Lager und Personalwesen“, so Fink.

Dabei wollte er anfänglich nie ins Büro. „Viele Stunden am Schreibtisch, das ist nicht so meins.“ Doch als der Körper nicht mehr mitmachte, musste eine Alternativ her. „Die Umschulung hier, das war für mich der Jackpot: Ein Sieben-Stunden-Tag an fünf Tagen in der Woche zu normalen Zeiten – das habe ich jahrelang nicht gehabt. Ich war zum ersten Mal an Weihnachten bei meinen Kindern und meiner Frau zu Hause.“

Bei der Umschulung gefällt ihm insbesondere die lockere Atmosphäre. „Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich immer nachfragen. Wir diskutieren viel über die Inhalte. Das gefällt mir sehr.“

So geht es auch Joanna Charko. Die gebürtige Polin ist seit 2009 in Deutschland, hat zunächst in den Niederlanden in der Lagerlogistik gearbeitet.

„Nach der Geburt meiner zweiten Tochter wollte ich mich gerne noch einmal weiter entwickeln“, sagt Charko. Die 34-Jährige hat einen Faible für Zahlen. „Rechnungswesen, Controlling, Buchhaltung – das liegt mir.“ Während der zweijährigen Umschulung werden auch zwei Praktika zu je drei Monaten in Betrieben und Organisationen absolviert.

„Die Praktika haben mir sehr geholfen, mich beruflich zu orientieren, so dass ich jetzt auch optimistisch auf die Zeit nach der Umschulung schaue“, erklärt die Kevelaererin. Bis dahin wird sie weiterhin mehrmals pro Woche in den Abendstunden lernen. „Ich lese mir dann schon noch immer mal die Aufgaben des Tages durch und arbeite Unterrichtsinhalte nach.“

Für Ben Labbuda aus Kevelaer-Twisteden wird es besonders herausfordernd. „Weil ich im letzten Jahr krank war, will ich bald die Zwischenprüfung nachholen und dann im Sommer die Abschlussprüfung bestehen.“

Dabei kämpft der 29-Jährige schon seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Einschränkungen, die ihm trotz Stärken im mathematischen Bereich, die Konzentration erschweren. Ausbildungen im landwirtschaftlichen Bereich musste er abbrechen.

Holger Mittelbach, Ausbilder beim SOS-Kinderdorf Niederrhein, erklärt: „Der Ben hat ganz klar das Zeug dazu, die Prüfungen vor dem Prüfungsausschuss zu meistern. Dafür machen wir ihn in den nächsten Wochen noch fit.“

Überhaupt sieht Mittelbach in der Umschulung eine ausgezeichnete Chance für das berufliche Weiterkommen. „Wer hier durchzieht, zeigt Stärke und Selbstbewusstsein und hat dann auch eine reelle Perspektive für einen guten Job.“ Neben Leistung und Fachwissen spiele das kaufmännische Gespür eine wichtige Rolle und der Spaß an Zahlen sei wichtig für die Arbeit im Büro.

Die Teilnehmer werden individuell und intensiv vom fünfköpfigen Umschulungs-Team des SOS-Kinderdorf Niederrhein, das aus Lehrern, Dozenten, Ausbildern und einer Sozialpädagogin besteht, unterstützt.

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg Kleve in Goch gibt es eine enge Verzahnung der Unterrichtsinhalte.

Bildungsgangleiter Klaus-Peter Barth vom Berufskolleg betont: „Wir freuen uns, dass wir uns mit dem SOS-Kinderdorf Niederrhein-Team so eng austauschen. Die Teilnehmer profitieren dadurch von kurzen Wegen.“

