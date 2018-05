Geldnot in Emmerich: Keine Geranien mehr für die Innenstadt

Emmerich Verein "Stadtbild" fand keine Mitstreiter für Projekt.

Viele Emmericher fanden es schön: Vor zwei Jahren hatte der Verein "Stadtbild" erstmals Blumenampeln mit Geranien an den Laternen einiger Straßen in der Innenstadt aufhängen lassen. Kaßstraße, Hinter dem Schinken, Neumarkt und Christoffelstraße wurden so mit insgesamt 32 Blumenkästen aufgehübscht. Auch in 2017 war das so. Doch in diesem Jahr muss auf die Blütenpracht verzichtet werden.