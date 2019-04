Freizeitbad : Keine Bundesmittel für Freibad-Neubau

Rees Dennoch plant die Verwaltung das neue Freibad mit einer Kostenobergrenze von 4,5 Millionen Euro.

(RP) Die positive Nachricht in Sachen Zuschussmittel aus Berlin blieb aus. Am vergangenen Donnerstag gab das Bundesinnenministerium in Berlin bekannt, welche Projekte über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ gefördert werden. Trotz umfassender Bewerbung befindet sich die Stadt Rees mit dem Ersatzneubau des Reeser Freibades nicht unter den Preisträgern.