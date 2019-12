Bilanz : Rheinbrücke: Kaum Verzug bei Arbeiten

Blick von der Klever Seite: An einigen Stellen der Rheinbrücke ist schon der Probe-Anstrich zu erkennen. Im Vordergrund befindet sich die Baustelle des neuen Deiches. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich/Kleve Seit gut einem Jahr werden die umfangreichsten Sanierungsarbeiten in der über 50-jährigen Geschichte der Rheinbrücke durchgeführt. Sie liegen einigermaßen gut im Zeitplan. Insgesamt werden 28 Millionen Euro investiert.

Vor gut einem Jahr hat die größte Sanierungsmaßnahme begonnen, die in der über 50-jährigen Geschichte der Rheinbrücke jemals durchgeführt worden ist. Wie berichtet, werden an Deutschlands längster Hängebrücke unter anderem die insgesamt 200 Hängerseile sowie die Tragseile ausgetauscht. Zudem wird die Fahrbahn saniert. Vier Jahre sind für die Arbeiten insgesamt veranschlagt worden.

Gut ein Viertel der ursprünglich veranschlagten Bauzeit ist also schon vorüber. Doch wie es bei Großprojekten einmal so ist: Nicht immer läuft alles wie geplant. „Manche Arbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir gedacht hätten“, sagt Stephan Huth. Der Diplom-Ingenieur vom Landesbetrieb Straßen NRW koordiniert die Arbeiten an der Brücke, für die der Bund insgesamt 28 Millionen Euro ausgibt. Alles in allem lägen sie aber gut im Zeitplan. Etwa 14 Tage sei man im Verzug.

Rheinmuseumsleiter Herbert Kleipaß hat im Stadtarchiv noch – leider schon etwas vergilbte – Bilder der Rheinbrücke aus Zeiten gefunden, in der sie olivgrün und nicht rot war. RP-Foto: Markus Balser. Foto: Markus Balser

Info Bis zu 20.000 Fahrzeuge am Tag auf der Brücke Seit 1965 Vor 54 Jahren wurde die Rheinbrücke, die Emmerich mit Kleve verbindet, freigegeben. Zuvor konnte man nur mit einer Fähre das andere Ufer erreichen. Seit der Eröffnung der Brücke im September 1965 hat der Verkehr deutlich zugenommen. Bis zu 20.000 Fahrzeuge passieren mittlerweile täglich das Bauwerk. Daten Die Rheinbrücke Emmerich ist mit 803 Metern die längste Hängebrücke Deutschlands und hat mit 500 Meter die größte Stützweite einer Brücke in Deutschland. Das Bauwerk besitzt zwei rund 80 Meter hohe Stahlpylone. Über die Pylone sind zwei Tragkabel, die aus 61 Einzelseilen bestehen, mit 45 Zentimeter Außendurchmesser geführt. An den Tragkabeln sind im Abstand von 15 Metern die Hängeseile befestigt, die den Brückenüberbau tragen.

Die Arbeiten sind in zwei Phasen eingeteilt worden. Die erste begann im Januar 2019 und wird noch gut ein Jahr dauern. Dabei werden die Hängerseile der Brücke ausgetauscht und der Korrosionsschutz an Tragkabeln und Pylonen erneuert. Kosten: rund 18 Millionen Euro.

Die Pylone sind schon lange eingerüstet. Damit bei den Arbeiten keine Teile auf Autos fallen können, erhielt die Fahrbahn an diesen Stellen eine Art Schutzdach. Auch an den Seilen wird schon seit einger Zeit gearbeitet. Die Arbeiten an dieser sensiblen Stelle müssen nach einer strengen Vorgabe verlaufen, um nicht die Stabilität der Brücke zu gefährden. „Wir können immer nur an zwei Seilen gleichzeitig arbeiten und das auch nur in einer vorgegebenen Reihenfolge“, so Huth. Pro Seil werden zwischen zwei und drei Tagen veranschlagt.

Ganz aktuell wurde jetzt mit dem Austausch der Hängepunkte begonnen, an denen jeweils vier Seile befestigt sind. Stephan Huth geht davon aus, dass die erste Seite im Februar komplett abgeschlossen werden kann. Dann geht es an die anderen Punkte. Ein Jahr wird dieser Bauaubschnitt noch dauern.

Die zweite Phase soll unmittelbar danach in Angriff genommen werden. Dann stehen unter anderem die Erneuerung von Fahrbahn, Geh- und Radwegen und weitere Arbeiten an Leitschwellen, Geländern sowie an den Seitenfeldern auf dem Programm. Zusätzliche zwei Jahre wird das in Anspruch nehmen und zehn Millionen Euro kosten.

Die Verkehrsprobleme, die es bei vorübergehenden Fahrbahnsperrungen mehrmals in diesem Jahr gab, sind momentan kein Thema. Die Stadt Emmerich steht in regelmäßigem Austausch mit dem Landesbetrieb. „Von Emmerich nach Kleve rollt der Verkehr über die Brücke gut“, sagt Stadtsprecher Tim Terhorst. In der umgekehrten Richtung käme es allerdings vor allem zu den Stoßzeiten zu Verzögerungen, auch weil gleichzeitig am Deich auf der Klever Seite gearbeitet werde.

Dass die Hängerseile der Rheinbrücke erneuert werden müssen, war übrigens bei einer Kontrolle mit Ultraschall aufgefallen. Stephan Huth geht davon aus, dass die Brücke nach der umfangreichen Sanierung wieder mindestens für 50 weitere Jahre ihre Dienste tun wird.

Parallel zu diesen Arbeiten wird auch der Korrosionsschutz an den Tragseilen sowie an den Pylonen aufgetragen. Da es sich bei der Rheinbrücke um ein Baudenkmal handelt, müssen auch hier genaue Vorgaben beachtet werden. Denn die Rheinbrücke soll farblich wieder so sein, wie sie einmal war. Zuletzt hatte sich das Rot eher in ein Schweinchen-Rosa verwandelt. Den dunkleren, originalen Farbton kann man schon jetzt an einigen Stellen der Brücke erkennen, an denen Probelackierungen vorgenommen wurden.