Informationsveranstaltung : Kaum Interesse an geänderter Amprion-Trasse

Amprion-Projektsprecher Jonas Knoop erläuterte den geänderten Trassenverlauf im kleinen Saal des Bürgerhauses vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Das Unternehmen stellte die neuen Pläne für die Verlegung des Erdstromkabels vor. Ende des Jahres werden die Anträge eingereicht.

Um eine Kollision mit den Brunnen des Wasserwerks in der Wittenhorst zu vermeiden, könnte das Unternehmen Amprion einen Teil seiner geplanten Erdkabelstromtrasse auf Halderner und Hamminkelner Gebiet verschieben. Diese Umleitung, die nördlich und westlich um das Wasserschutzgebiet herumführt, würde auch Waldgebiete betreffen. Für die Schneise müssten viele Bäume gefällt werden. Voraussetzung ist, dass die 300 Kilometer lange Stromtrasse „A-Nord“, die ab 2025 die in Windparks gewonnene Energie von Emden bis zum Einspeisungspunkt in Meerbusch-Osterath liefern soll, tatsächlich auf Rees-Haffener Gebiet unter dem Rhein hindurchgeführt wird. Dies ist die von Amprion bevorzugte Variante, im Auftrag der Bundesnetzagentur werden aber auch Alternativen geprüft.

Bereits im Januar 2018 stellte das Unternehmen, an dem RWE 25 Prozent hält, sein Fünf-Milliarden-Euro-Projekt im Reeser Bürgerhaus vor, damit Kommunen, Landwirte und private Grundstücksbesitzer, durch deren Boden die Trasse verlaufen soll, Einwände vorbringen konnten. Am Dienstagabend schauten sich nur wenige Reeser im kleinen Saal des Bürgerhauses die geänderten Pläne an. Am Nachmittag hatten Projektsprecher Jonas Knoop und sein Team zuvor in Sonsbeck und Hamminkeln jeweils rund 80 Besucher gezählt, darunter die Bürgermeister beider Städte. In Rees kamen nur 20 Besucher, ohne die Stadtspitze.

info Strom für zwei Millionen Menschen Arbeitstitel Das Unternehmen Amprion bewirbt die Trasse „A-Nord“ als „eine Hauptschlagader der Energiewende“. Potenzial Das Erdstromkabel soll zwei Gigawatt elektrische Leistung von Niedersachsen ins Rheinland übertragen. Das entspricht dem Bedarf von zwei Millionen Menschen.

„Wir treffen in Rees auf die Einstellung: Unsere Stadt ist schon durch den Kiesabbau genug gebeutelt, warum muss jetzt auch noch die Stromtrasse durch unser Gebiet führen?“, sagte Projektsprecher Jonas Knoop. Die Energiewende sei aber nun mal beschlossene Sache und die Stromtrasse „A-Nord“ ein volkswirtschaftliches Projekt für ganz Deutschland. Es werde keine Variante geben können, mit der alle Städte glücklich sind. Eine Rheinunterführung bei Rees werde zwar durch die zahlreichen Natur- und Vogelschutzgebiete erschwert, zugleich sei aber die rheinnahe Besiedelung deutlich geringer als zum Beispiel auf Weseler Gebiet.

„Wenn alle Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind, hoffen wir, im Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten beginnen zu können“, sagte Jonas Knoop. Benötigt werde jeweils ein etwa 35 Meter breiter Bereich, in dem lokale Tiefbauunternehmen den Aushub vornehmen sollen. Die Rohre, durch die alle Stromkabel führen, werden anderthalb bis zwei Meter tief verlegt. Dies geschieht vorzugsweise auf landwirtschaftlichem Grund, da dieser günstiger ist als ausgewiesenes Bauland.

Oberhalb der Stromtrasse darf später nicht mehr gebaut werden, wohl aber können Landwirte die Flächen nach ein- bis zweijähriger Renaturierung wieder bestellen. Zugleich wird eine „Dienstbarkeit“ ins Grundbuch eingetragen. Das heißt: Amprion hat jederzeit das Recht, auf der entsprechenden Fläche notwendige Reparaturarbeiten vorzunehmen. Klar ist, dass der Ausstieg aus der Braunkohle-Energie nicht ohne größere Eingriffe in die Natur erfolgen wird: Amprion wolle aber, erklärte Knoop, die Bauarbeiten in den Naturschutzgebieten auf drei statt sieben Monate verkürzen und die Nistzeiten der Vögel berücksichtigen. In Wäldern könne der Baubereich von 35 auf 25 Meter Breite verringert werden, um weniger Bäume fällen zu müssen.

Die von Amprion bevorzugte Stromtrasse würde von Emden durch das Münsterland und dann nördlich von Hamminkeln, an den Wohngebieten von Haldern und Haffen vorbei, zum Rhein führen. Offen ist, ob ein Tunnel unterhalb des Flussbetts gebohrt werden muss oder die Kabel am Grund des Rheins verlegt werden können. Linksrheinisch verläuft die bevorzugte Trasse vorbei an Kalkar, Uedem, Sonsbeck und Kevelaer nach Kerken und weiter in Richtung Kempen. Im Raum Meerbusch soll schließlich ein Konverter gebaut werden, der den transportierten Gleichstrom in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt.