Ab 20. September : Kaufland übernimmt Reeser Real-Filiale

Am September ist der Real-Markt am Grüttweg Geschichte. Dann ist hier Kaufland zuhause. Foto: balser

REES Im September soll am Grüttweg die neue Flagge des Discounters aus Neckarsulm wehen. Die Mitarbeiter werden übernommen. Der Markt wird im laufenden Betrieb umgebaut.

Am Montag, 20. und Dienstag, 21. September bleibt der Markt geschlossen. An diesen beiden Tagen wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Bereits am Mittwoch, 22. September können die Kunden bei Kaufland am Grüttweg einkaufen. In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können.