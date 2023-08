Wirtschaft Katjes hat allen Grund zum Feiern

Am Samstagnachmittag war an der Dechant-Sprünken-Straße allerhand los. Rund 1400 Menschen waren zum Familienfest von Katjes gekommen – Mitarbeiter mit ihren Angehörigen. Und diesmal nicht nur vom Werk in Emmerich, sondern auch von den Standorten in Potsdam-Babelsberg (Bonbons) und Remshalden (Ahoj-Brause) waren jeweils gut 25 Mitarbeiter angereist, um mit der Katjes-Familie zu feiern. Geboten wurden den Gästen dabei einiges. Getränke- und Cateringstand, Karussell, Bunjee-Jumping ein Looping-Bike und einiges mehr – es war schon ein regelrecht kleiner Jahrmarkt, der auf dem Betriebsgelände aufgebaut worden war.