Unternehmen aus Emmerich expandiert Katjes International übernimmt Henkel-Standort

Im Rahmen der Übernahme des Standorts würden auch die für die Oral-Care-Produktion erforderlichen Mitarbeiter von der Bübchen Bodycare übernommen. „Nach der erfolgreichen Bübchen-Akquisition von Nestlé/Galderma im Jahr 2020 freuen wir uns, unsere Bübchen-Familie weiter wachsen zu sehen. Zusammen mit den Mitarbeitenden in Viersen werden wir in der Lage sein, das Zahn- und Mundpflegegeschäft konsequent weiterzuentwickeln und Innovationen kurzfristig in den Markt zu bringen,“ so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.