Wunschbaum : Strahlende Kinderaugen zu Weihnachten

Emmerich Zum dritten Mal stellte die Firma Katjes aus Emmerich einen Wunschbaum auf. Mitarbeiter beschenken so 150 Kinder, die in der Einrichtung der katholischen Waisenhausstiftung betreut werden.

Ein großer Tannenbaum schmückt den Eingangsbereich des Katjes-Büros in der Rheinstadt. Darunter liegen bunte und verzierte Geschenke. Die Präsente werden Emmericher Kindern aus sozialschwachen Familien das Weihnachtsfest versüßen. Insgesamt 150 Geschenkideen konnten die Mitarbeiter des Traditionsunternehmens den Wunschzetteln der Kinder entnehmen. Die Geschenke wurden der katholischen Waisenhausstiftung am vergangenen Mittwoch übergeben. Die Einrichtung wird die Präsente in den kommenden Tagen verteilen – und so für eine echte Freude in der Weihnachtszeit sorgen.

Die Vorsitzende des Betriebsrats Yvonne van Honk war es, die die Idee des Wunschbaumes bereits 2019 in den Ideengarten der Mitarbeiter – ein Ort, wo neuartige Vorschläge beraten werden – eingebracht hat. Seitdem wurde der Wunschbaum drei Mal in Folge aufgestellt. Doch die Anzahl von Geschenken steigert sich jährlich. 2019 waren es 80 Geschenke, in der vergangenen Weihnachtszeit sogar 100 erfüllte Wünsche. Die Katjes-Mitarbeiter unterstützen die Aktion tatkräftig. „Unser Team hat seit September auf den Wunschbaum gewartet und mich gefragt, ob es denn auch in diesem Jahr einen Wunschbaum gibt. Als er dann aufgestellt wurde, war nach einer Stunde der ganze Baum leer. Eigentlich hingen erst 120 Wünsche der Kinder an dem Baum, doch wir haben dann noch auf 150 Geschenke aufgestockt“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Auch in der Produktion wurde eine Wäscheleine aufgehängt, an der Wunschzettel der Kinder hingen.