Emmerich : Veganer Trend: Katjes wirbt mit Bonnie Strange

Bonnie Strange präsentiert nun auch das gesamte Katjes vegan Chocjes Sortiment auf Social Media in kurzen 15-Sekündern sowie plakativen Bildern. Foto: Katjes Fassin

Emmerich Immer mehr vegan - und das auch noch auf allen Online-Kanälen. Das Emmericher Unternehmen präsentiert zwei neue Geschmacktsrichtungen und setzt auf ein IT-Girl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Katjes wirbt mit Bonnie Strange für zwei neue Geschmacksrichtungen seiner veganen Schoki. Dabei widmet Katjes dem It-Girl eine eigene Sorte.

Der Hintergrund: Bonnie Strange ist eine deutsche Moderatorin, Schauspielerin und Musikerin sowie Model. Bei Wikipedia heißt es über sie: „Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie 2010 durch Ihre Beziehung mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht bekannt. Sie waren verlobt, trennten sich aber nach zweijähriger Beziehung 2012. Mit dem Blogger Carl Jakob Haupt war sie ein Jahr verheiratet. Am 21. Mai 2018 wurde Strange Mutter einer Tochter. Vater des Kindes ist der Schauspieler Leebo Freeman. Sechs Monate nach der Geburt war Strange auf dem Cover des deutschen Männermagazins Playboy zu sehen.“

Seit 2018 lebt Bonnie Strange auf Ibiza und ist mit einer Million Followern auf Instagram eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Zudem modelt sie für internationale Kampagnen von Firmen wie Desigual, Lascana und MAC Cosmetics.

Katjes schreibt über das neue Produkt und die Werbung dafür: „Mit dem farbenfrohen Social-Media-Content platziert sich Chocjes, die vegane Schoki-Alternative, in der Bildsprache und Farbauswahl noch einmal näher an der Dachmarke und sticht mit ausgefallenen Geschmacksvariationen wie „Rainbow Crunch“ und „Strange Love Strawberry“ als vegane PopChocolate im Snackregal heraus.“

Bonnie Strange, selbst seit Jahren überzeugte Veganerin, habe sich auch über die Content-Produktion hinaus mit eingebracht und kreierte mit „Strange Love Strawberry“ ihre eigene Chocjes Sorte. Die erste pinke vegane Schokolade.

Die zweite Chocjes-Neuheit ist „Rainbow Crunch“. Sie ist die erste weiße Chocjes. Katjes schreibt: „Die bunten Streusel erinnern an die Rainbow Edition der Katjes Wunderland Fruchtgummis. Die Rainbow Edition ist nicht nur Süßigkeit, sondern auch ein Statement für ein tolerantes Leben.“

Zu der Zusammenarbeit sagt das It-Girl laut Pressemitteilung: „Katjes und ich passen einfach gut zusammen. Wir sind bunt, vegan und lieben das Leben. Jetzt meine eigene Chocjes Sorte zu haben, die auch noch indirekt meinen Namen trägt, finde ich sehr cool.“

„Wir waren 2019 First Mover mit der ersten veganen Schokolade mit Haferdrink am Markt“, sagt Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes Fassin. „Jetzt präsentieren wir Schokolade so laut, poppig und bunt, wie sie noch nicht zu sehen war.“

Über die Firma: Die Katjes Fassin GmbH + Co. KG mit Sitz in Emmerich am Niederrhein ist mit den Marken Katjes, WICK Hustenbonbons, Ahoj-Brause und SALLOS eines der drei größten Unternehmen im deutschen Zuckerwarenmarkt. Die Marke Katjes gilt als Pionier und Trendsetter im Bereich vegetarischer & veganer Fruchtgummis und Lakritz. Das Unternehmen verzichtet bei der Herstellung seiner Produkte zu 100 Prozent auf tierische Gelatine. Seit 2021 sind alle Katjes Fruchtgummi- und Lakritzprodukte klimaneutral gestellt, in dem CO2-Emmissionen reduziert und ansonsten über hochwertige Klimaschutzprojekte kompensiert werden.

Die rechtlich selbständige Katjes Fassin GmbH + Co. KG ist mit ihren Schwestergesellschaften Katjes International GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH + Co. KG Teil der Katjes-Gruppe.

(hg)