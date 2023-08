Emmerich Katjes steigt bei Jokolade ein - der süße Promi-Effekt

Am besten in Erinnerung geblieben sein dürfte dabei wohl das Engagement von Heidi Klum. Das begann vor mehr als 20 Jahren. Mit den Emmericher Fruchtgummis aus Joghurt versüßte das international erfolgreiche deutsche Top-Model die Werbepausen im Fernsehen. Beinahe schon legendär ist ihr Bad in den Yoghurt Gums, die sie sogar zwischen den Zehen hatte. Die Umsätze gingen für Katjes nach oben. Später im Jahr 2003 besuchte Heidi Klum sogar das Sommerfest bei Katjes, was in der Stadt mit seiner besonderen Beziehung zu dem Unternehmen für Begeisterung sorgte.