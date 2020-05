Wirtschaft : Katjes-Gruppe übernimmt Traditionsmarke „Bübchen“

Emmerich Katjes International übernimmt den Marktführer im Segment Kinderpflege in Deutschland. „Bübchen“ gehörte bislang zu einem Schweizer Pharmaunternehmen und erzielte zuletzt einen Umsatz von 50 Millionen Euro.

(RP) Die Katjes-Gruppe übernimmt den vor allem auf die Bedürfnisse von Kleinkindern spezialisierten Pflegeprodukte-Hersteller „Bübchen“. Das berichtete die Beteiligungs-Holding Katjes International am Montag in einer Börsenpflichtmitteilung. Die Katjes-Gruppe erwerbe damit den Marktführer im Segment Kinderpflege in Deutschland, hieß es. Bisher gehörte Bübchen dem Schweizer Pharmaunternehmen Galderma.

„Wir freuen uns mit Bübchen eine ikonische Marke im Kids Care Segment zu erwerben. In der Kombination mit Dallmann’s bei weitestgehend gleichem Kundenstamm erwarten wir Synergien realisieren zu können,“ wird Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. „Vorbild ist das jahrelang erfolgreiche Beispiel der Kombination von Ricola und Klosterfrau in diesem Bereich“, so Bachmüller weiter. Dallmann’s und „Bübchen“ hätten eine sehr hohe Deckungsgleichheit bei ihren Kunden und im Vertrieb, vor allem in Drogeriemärkten. Dallmann’s ist eine 100-prozentige Tochter von Katjes International. „Bübchen“ gehörte bislang zum Nestlé-Konzern.