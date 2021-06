Im Alter von 89 Jahren : Katjes-Gründer Klaus Fassin ist gestorben

Emmerich Trauer um Klaus Fassin: Wie das von ihm gegründete Unternehmen Katjes mitteilte, ist der Erfinder der Lakritz-Kätzchen am Wochenende im Alter von 89 Jahren gestorben.

Als zweitältester Sohn im holländischen ‘s-Heerenberg aufgewachsen, gründete er nach seinem Abitur bei den Jesuiten in Nimwegen, bereits mit 20 Jahren die Firma Katjes Fassin direkt an der Grenze, in Emmerich. Anfangsprodukt waren die kleinen harten Lakritz-Kätzchen (holländisch: Katjes), welche aufgrund der großen Nachfrage um weitere Innovationen im Lakritzbereich, wie den weichen Katzen-Pfötchen sowie den salzigen Heringen erweitert wurden. Dabei hat er ausschließlich auf Markenprodukte gesetzt und frühzeitig Werbung, sowohl im Fernsehen als auch auf Plakaten betrieben.

Aufgrund ständigen Wachstums mussten dreimal neue Werke, immer am Standort Emmerich gebaut werden. Dies geschah in immer in Kooperation mit der Belegschaft, die auch in einer lang bestehenden inneren Bindung zwischen den Mitarbeitenden und Klaus Fassin gelebt wurde. Auch die Nachfolge durch seinen Sohn Bastian Fassin sowie Tobias Bachmüller als Führungsteam wurde bereits vor vielen Jahren geregelt. „Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit Klaus Fassin und werden ihn immer in unseren Herzen tragen“, schrieb die Firma Katjes am Dienstag in einer Pressemitteilung.