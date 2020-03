Lokale Wirtschaft : Katjes International bleibt weiter auf Erfolgskurs

Mit der Übernahme der Mehrheit an der britischen Marke „Candy Kittens“ ist Katjes der Einstieg in den zweitgrößten Süßwarenmarkt Europas gelungen.

(RP) Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre Strategie in 2019 erfolgreich fortgeführt. Dies geht aus dem Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 hervor, der jetzt veröffentlicht wurde.

Zum anderen ist Katjes mit der Übernahme der Mehrheit an der britischen Marke Candy Kittens der Einstieg in den zweitgrößten Süßwarenmarkt Europas gelungen. Bereinigt um Beiträge der im Vorjahr entkonsolidierten französischen und belgischen Tochtergesellschaften (Lutti und CSB) aufgrund der Einbringung dieser beiden Gesellschaften gegen Gewährung eines 23-prozentigen Anteils an der französischen CPK, stieg der Konzernumsatz der Katjes International von 208 Millionen auf rund 210 Millionen Euro an. Das bereinigte operative Konzernergebnis konnte um 21 Prozent von 14,1 Millionen auf jetzt 17,1 Millionen Euro deutlich gesteigert werden. Die EBITDA-Marge, eine wesentliche Steuerungsgröße des Konzerns, stieg von 6,8 auf 8,2 Prozent Diese Verbesserung ergab sich trotz erneut erhöhter Ausgaben für Werbung sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Anleihe. Die für den Konzern ebenfalls wichtige Eigenkapitalquote liegt per Ende 2019 bei komfortablen 40,7 Prozent.