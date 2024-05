Pastor Peter Kossen beim Katholikentag und im ZDF Geistlicher kämpft gegen „moderne Sklaverei“ in der Fleischindustrie

Sein Kampf gegen die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern hat Pastor Peter Kossen bundesweit bekannt gemacht. Der streitbare Geistliche, der von 2004 bis 2011 Pfarrer in Emmerich war, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht die „Moderne Sklaverei“ anzuprangern. So nennt er die Zustände in manchen Schlachtbetrieben. Während seiner Zeit als Ständiger Vertreter des Offizials in Vechta hatte Kossen engen Kontakt zum Caritasverband und zum Sozialdienst katholischer Frauen. Durch deren Berichte und seine eigenen Beobachtungen stieg in dem 56-Jährigen die Wut über die Zustände. Immer wieder bezieht er deutlich Stellung. Dass seine Gegner wenig zimperlich sind, schreckt Kossen nicht. Unbekannte haben ihm nachts mal einen Kaninchenkopf vor die Haustür gelegt, als „Gruß aus der Fleischbranche“.