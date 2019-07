Emmerich im Lichterglanz : Noch Karten für den Schiffskonvoi

Emmerich Feuerwerk der etwas exklusiveren Art in Emmerich.

Am Wochenende 27. und 28. Juli findet „Emmerich im Lichterglanz“ statt, das Promenadenfest mit Musikfeuerwerk. Am Samstag, 27. Juli, beginnt um 23 Uhr das Höhenfeuerwerk über der Rheinpromenade. In einem 20 Minuten langen Pyro-Musical wird die Firma Laser Fireworks Europe den Himmel zum Glühen bringen. Für Gäste bietet sich die Möglichkeit, das Feuerwerk exklusiv an Bord eines der Schiffe des Schiffskonvois zu erleben. Unter anderem besteht der Schiffskonvoi aus den Schiffen „Stadt Rees“ und „Germania“ der Niederrheinflotte, der „Eureka I“ der Reederei Eureka und der „River Lady“ aus Wesel. Gegen 22.30 Uhr sammeln sich die Schiffe zum Konvoi, präsentieren sich vor der Rheinpromenade und stellen sich mit bester Sicht auf das Top-Feuerwerk auf.