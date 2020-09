Session 2020/21 : Reeser Vereine sagen Karneval ab

REES Bei einem Abstimmungstreffen haben sich die Reeser Karnevalsvereine jetzt wegen Corona auf die Absage der kommenden Session geeinigt.

(bal) In Rees wird in dieser Session kein Karneval stattfinden. Wie Thomas Dierkes vom Karnevals-Komitee der Feuerwehr Haldern am Freitag mitteilte, habe es jetzt ein Abstimmungsstreffen gegeben. Dabei hätten sich die Vertreter der Karnevalsvereine die Frage gestellt, ob die Sesssion unter Corona-Bedingungen in Rees und den Ortsteilen gefeiert werden könne. Einhellig war der Grundtenor: in Zeiten von Corona geht die Gesundheit der Aktiven und Gäste vor, weshalb Karnevalssitzungen nur mit hohen Auflagen und Einschränkungen stattfinden könnten. Deshalb beschlossen die Vertreter des Karnevalsvereins Bienen, des Haffener Karnevalsvereins, der Frauengemeinschaft Rees, des Millinger Carnevalvereins, des Empeler Carnevalvereins und des Karnevalkomitees der Feuerwehr Haldern, in der kommenden Session keine Sitzungen oder Büttenabende durchzuführen. Auch der Rosenmontagszug des Reeser Karnevalvereins wird im kommenden Jahr nicht stattfinden. Die Entscheidung sei auch in Abstimmung mit dem Reeser Ordnungsamt getroffen worden, das für die Kontrolle der Einhaltung der Auflagen verantwortlich ist. Nun bleibe den Karnevalisten nur ein Trost: die Hoffnung auf eine Corona-freie Karnevalssession 2021/22.