Karneval 2024 Die Haffener Narren heben ab

Haffen, helau! Mit dem großen Büttenabend in der Schützenhalle steht für den Haffener Karnevalsverein am 13. Januar der erste große Höhepunkt in der kurzen Session 2024 an. Und in der hat der HKV noch weiteres zu feiern, denn die Haffener Funken begehen in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.