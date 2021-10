Narren planen Session : Karneval – da geht doch was

Karneval – da geht doch was

REES Noch ist völlig unklar welche Corona-Verordnungen im kommenden Jahr gelten. Dennoch planen die Karnevalsvereine in Rees schon vorsichtig ihre Sitzungen. Auch die Organisatoren der Rosenmontagszüge sind verhalten optimistisch.

In diesem Jahr schauten die Narren traurig aus der Wäsche. Corona machte auch vor der fünften Jahreszeit nicht Halt. Bienen, Haffen, Haldern, kfd, Empel, Mehr und Millingen – sämtliche Sitzungen mussten abgesagt werden. Auch die beiden Rosenmontagszüge Die Entscheidung dazu war schon früh im September getroffen worden.

Für die kommende Session sieht es dafür aber besser aus, verhaltener Optimismus macht sich breit. Haldern hat bereits sein Prinzenpaar, die Proklamation soll am 12. November stattfinden. „Wir gehen auch davon aus, dass wir im kommenden Jahr wieder zwei Sitzungen im Feuerwehrgerätehaus abhalten können“, sagt Thomas Dierkes vom Karnevals-Komitee der Feuerwehr Haldern. Was ihm, wie auch allen anderen Karnevalisten im Moment Probleme bereitet: „Niemand kann im Moment sagen, welche Bedingungen im Februar gelten werden.“

So planen die Narren der Halderner Feuerwehr vorsichtig. Jedem Sitzungsgast soll 1,7 Quadratmeter Platz eingeräumt werden. Zutritt können nur die erhalten, die einen 2-G-Nachweis vorlegen, also entweder geimpft oder genesen sind. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen und kein zweites Gangelt in Haldern entstehen lassen“, begründet Dierkes die Entscheidung, die mit allen Beteiligten abgesprochen worden sei. Nur für eine Frage gäbe es noch keine Lösung: „Wir wissen noch nicht, wie wir mit Kindern verfahren sollen. Das müssen wir noch besprechen.“