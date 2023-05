Zeitplan für Bands steht Total jeck: Karnevals-Sause im Juni

Sie hatte mal die Kölner Veranstaltung „Jeck im Sunnesching“ besucht und angeregt, etwas Ähnliches in Emmerich zu initiieren. In den Vereinsmitgliedern fand sie engagierte Mitstreiter. Über 50 Karnevalisten, einschließlich der Tanzgruppen, zogen an einem Strang. Unterstützt wurden sie unter anderem von Marcel Janßen, der durch Events im Jugendcafé viel Erfahrung hat und sich um den Ablauf der technischen Infrastruktur kümmert. „Wir möchten uns auch herzlich bei Josef Kremer und Rainer Otten von den Sebastianer-Schützen für ihre tolle Unterstützung bedanken“, so Annette Arntzen.