Wer sind die Regenten in Haffen? : Rätselraten: Der Karneval lässt das Prinzenpaar alt aussehen

Das ist die Haffener Prinzessin, mit Foto-Technik um Jahre gealtert. Foto: Verein

Haffen In Haffen dauert es nicht mehr lange, bis die neuen Regenten bekanntgegeben werden. Bis dahin haben sie sich ein wenig älter gemacht.

Am Samstag ist es soweit: Die Narren vom HKV starten mit ihrer Prinzenproklamation in die neue Session. Dann ist es für Prinz Lukas I und Prinzessin Julia an der Zeit, das Zepter an die neuen Regenten zu übergeben. Diese bleiben in Haffen traditionell bis zum Schluss geheim.

Das ist der neue Haffener Prinz - auch er sieht älter aus als er ist. Foto: Verein

So viel sei aber vorab verraten: Es wird jung und dynamisch. Die zukünftige Prinzessin ist 28 Jahre alt und Expertin in Sachen Lebensmittelversorgung. Als eines der ganz hohen Tiere kümmert sie sich darum, dass alle Jecken mit Kamelle, Käsewürfel und den neusten Sonderangeboten versorgt sind – nur am kommenden Altweiberdonnerstag und Rosenmontag wird sie die Aktionsflächen an der Nordfront ihren Untergebenen überlassen.

Aus dem Nachbardorf vom Nachbardorf stammend angelte sie sich vor drei Jahren einen echten Haffener. Gemeinsam werden die beiden zukünftig wohl Dauercamper vor der Schützenhalle, da der Heimweg nach dem Büttenabend zu Fuß nicht bestreitbar wäre.

Der eigene Wohnwagen macht nur einen Bruchteil des beachtlichen Fuhrparks der zukünftigen Tollitäten aus. Auch Autos, Motorräder, Trecker, ein Motorboot und bald der große Prinzenwagen gehören dazu. Dies liegt vor allem an der Berufsausbildung des zukünftigen Prinzen, der ein echter Schrauber mit Benzin im Blut ist. Mit 33 Jahren ist auch er ein junger Prinz, der zu den Klängen des Mehrer Tambourcorps ganz unverhofft zu seiner Ehre kam.

Spontan entschieden sich die neuen Tollitäten dazu, einmal ganz vorne mit dabei zu sein – besser in jungen Jahren als im hohen Alter. Daher entschieden sie sich für das Motto „Wer rastet, der rostet - Haffen gibt Gas!“. Für Vollgas ist das neue Prinzenpaar auch schon im Karneval bekannt, wenn auch eher hinter den Kulissen.

Der neue Prinz, welcher mütterlicherseits karnevalistisch vorbelastet ist, und seine Prinzessin waren bereits beim Wagenbau aktiv und standen bei manch einem Büttenabend hinter der Theke.