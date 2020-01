Fantasievolle Karnevalisten : Willkommen im Haffener Eispalast

Haffen Die Karnevalisten verwandelten die Schützenhalle in ein eisiges Wunderland.

Prinz Patrik I Peters und Prinzessin Katharina I Stapfer luden am Samstag zum großen Büttenabend in den „Haffener Eispalast“. Was zuvor die große Schützenhalle war, hatten die Karnevalisten in mühevoller Kleinarbeit in ein eisiges Wunderland verwandelt. Es gab Eiszapfen, Schneeflocken und glitzernde Lichter. Ein ideales, stimmungsvolles Ambiente, um die zahlreichen Ehrengäste und Freunde aus Haffen und allen umliegenden Ortschaften begrüßen zu können.