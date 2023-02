Altweiber 2023 So schön ist Altweiber in Emmerich und Rees

Emmerich/Rees · In Emmerich und Rees gab es Altweiber kein Halten mehr. Die Feierwütigen sorgten in den Saalen und in den Rathäusern für beste Laune. Unserer Redaktion hat die Empfänge und Altweiberpartys mit der Fotokamera begleitet.

16.02.2023, 16:56 Uhr

Schon Tage vor Altweiber gab es in den sozialen Netzwerken immer wieder diese verzweifelten Aufrufe: Karten gesucht! Klar, dass das erste Altweiber nach Corona alle feierwütigen Frauen (und nicht viel weniger Männer) zu den zahlreichen Parties lockte. In Emmerich drehte die Garde den ganzen Tag über ihre obligatorische Runde (Volksbank, Sparkasse, Stadtwerke), bis am frühen Abend schließlich der Sturm auf das Rathaus anstand. Zwischendurch gab es eine Stärkung bei Horst Welling im „Raben“ und bei der Sparkasse, die wieder für ein Buffet gesorgt hatte. Im Rathaus warteten die Angestellten schon seit ein paar Stunden auf den närrischen Hochadel. Wer sich bis dahin noch nicht warmgeschunkelt hatte, dem war wirklich nicht mehr zu helfen. Oder vielleicht sparte der eine oder andere Karnevalist seine Kräfte ja auch auf für die Societät oder den Kapaunenberg? Da nämlich trafen sich jede Menge Feierwütige zu Tanz und guter Laune im großen Saal. Und natürlich tauchte die Garde dort auch noch auf. Ortswechsel nach Rees: Welcher Kandidat dort am 23. April zum Bürgermeister gewählt wird, ist eigentlich egal. Denn die wahren Machthaber haben zu Altweiber um 11.11 Uhr den Schlüssel des Rathauses in ihre Gewalt gebracht: Haffens Prinzessin Jana van Dijk stibitzte Andreas Mai den Schlüssel, da hatte der Kämmerer und allgemeine Vertreter des derzeit nicht vorhandenen Bürgermeisters seine Begrüßungsrede noch gar nicht beendet. Der überdimensionale Schlüssel, der einst symbolisch überreicht wurde, hat ausgedient: „Alles wird digital“, erklärte Andreas Mai. „Versuch‘ mal, hier durch das Rathaus zu rennen und irgendeine Tür noch mit einem Schlüssel zu öffnen! Es sind keine Schlüssellöcher mehr da.“ Der digitale Transponder hat aus Sicht des Kämmerers einen entscheidenden Vorteil: „Unsere IT-Abteilung hat ihn so programmiert, dass er ab Aschermittwoch deaktiviert ist“, sagte Andreas Mai. „Als Kämmerer muss ich ihn dann nicht mit vielen Fläschchen Schnaps auslösen – aber das mit dem Schnaps erledigen wir schon heute bei der Feier!“ Der Fachbereich 5 hatte den großen Saal des Bürgerhauses passend zum Motto „Im Reeser Himmel ist die Hölle los“ dekoriert. An der „Höllenbar“ gab es Feuerwasser aller Art, im himmlischen Buffetbereich klebten weiße Wattewolken an den Wänden. Umso lieber kamen die Abordnungen aus allen närrischen Hochburgen des Stadtgebietes nach Rees – nur die Halderner hatten absagen müssen: Dort hat ein längst besiegt geglaubter Virus den Spaß geschmälert. Nicht nur die Narren und Möhnen waren originell verkleidet, auch die Fachbereiche der Verwaltung hatten sich in Schale geschmissen: Seien es die Wichtel aus dem Bauamt, die Vampire aus dem Fachbereich Zentrale Dienste oder auch das Finanzteam, das als Scrabble-Spiel kam und – aneinandergereiht – nicht etwa das höllische Wort „Haushaltssperre“ ergab, sondern die himmlische Aussicht auf „Liquidität“ versprach, was für das Jahr 2023 durchaus hoffen lässt. Andreas Mai dankte seinem „Riesenteam“, das eine eingeschworene Truppe sei und ihn aktuell bei den vielen zusätzlichen Aufgaben großartig unterstütze. Und da man sich zu Karneval gern mit der Obrigkeit anlegt, hielt der Kämmerer schmunzelnd fest: „Uns ist egal, wer unter uns Bürgermeister ist.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: So ausgelassen feiern die Jecken

