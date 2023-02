Karneval in Emmerich So schön war der Tulpensonntagszug

Der Tulpensonntagsumzug hat in Emmerich ein gelungenes Comeback gefeiert. Etwa 20.000 Zuschauer verfolgten den Zug, der sich durch die Innenstadt schlängelte und auf den die Jecken so lange warten mussten. Ein Schild, das die Gesellenfunker trugen, hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können: „Helau – Ich hab’s so sehr vermisst.“