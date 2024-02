Büttenabend endlich wieder im Zelt Mehrer Narren sind zurück in ihrem „Wohnzimmer“

Der schräge Einspielfilm, der zeigte wie Hense die Gruppe von der Straße in den Saal brachte, war sicher der Höhepunkt des Abends. Einfach irre wie der Bürgermeister die Musiker in der Dorfmitte aufgabelte, hinten in sein Auto packte und beim Friseur einen neuen Look verpassen ließ. Um kurz nach 22.30 Uhr war es dann so weit: Die „Floppers“ waren zurück in Mehr und feierten ein gelungenes Comeback.