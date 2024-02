Karneval 2024 in Haffen und Mehr 15 Zugnummern rollen durch Haffen und Mehr

HAFFEN/MEHR · Zeitgleich mit dem Rosenmontagszug in Rees rollt auch der in Mehr und Haffen. Start ist um 11.11 Uhr an der Bellinghovener Straße. 15 Zugnummern stehen fest. Mit dabei sind drei Fußgruppen – die Mehrhooger, die Tanzgruppe No Name und das Halderner Prinzenpaar.

10.02.2024 , 21:35 Uhr

12 Bilder So schön waren die Sitzungen in Haffen 12 Bilder Foto: Frauenkarneval

Das Haffener Prinzenpaar ist mit einem eigenen Prinzenwagen unterwegs, ebenso das Kinderprinzenpaar des HKV. Für weitere Wagennummern sorgen die Mehrer Bürgerschützen, die gleich sieben Motivwagen stellen. Außerdem mit dabei: die Haffener Landjugend, die HKV-Tanzgruppe Stoppelhopser und die „Frauenpower“. Thematisch dürfen sich die Jecken auf den Straßen auf einen bunten Mix freuen: Von „Hollywood goes to Haffen“ über „Rio de JaMehro“ bis zum Hühnerstall kommt da einiges auf die Narren zu. In Mehr wird auch im Anschluss an den Rosenmontagszug im Festzelt weitergefeiert. Der HKV feiert am Montag nach dem Umzug den Prinzenball im Schützenhaus an der Velthuysenstraße. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön waren die Sitzungen in Haffen

(bal)