Tulpensonntagsumzug So feiert Emmerich Straßenkarneval

Das Schöne am Emmericher Karneval: Nicht nur organisierte Vereine, sondern auch Gruppen, die sich eigens für den Umzug zusammengefunden haben, sind mit dabei. So hatten sich beispielsweise zwölf Familien zusammengeschlossen, um den Wilden Westen in die Rheinstadt zu holen. Motto: „Das Leben ist zu kurz, um langsame Pferde zu reiten.“