Tulpensonntag 2024 Es geht los – die ersten Bilder vom Zug in Emmerich

Endlich wieder Tulpensonntagszug in Emmerich! Tausende Besucher werden am Sonntag erwartet, wenn die Narren wieder durch die Rheinstadt ziehen. Es gibt prunkvolle Wagen, fantasievolle Fußgruppen und Spielmannszüge. Erste Bilder verraten uns schon: Auch das schlechte Wetter kann den Karnevalisten nichts anhaben. Wir haben sogar schon venezianische Masken gesehen! Aber schließlich ist Emmerich ja auch so etwas wie das Venedig am Rhein – oder?