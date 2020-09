Emmerich/Kleve : „Ein enormer Gewinn für beide Seiten“

Emmerich/Kleve Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum integriert die urologische Praxis von Dr. Stefan Dahms. Ab 1. Oktober 2020 wird sie Teil des klinikeigenen Medizinischen Versorgungszentrums.

Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum integriert eine weitere Praxis in das MVZ Karl Leisner: Dr. Stefan Dahms (55) führt seine urologische Praxis in Emmerich seit dem 1. Januar 2001. Ab 1. Oktober 2020 wird sie Teil des klinikeigenen Medizinischen Versorgungszentrums. „Ein enormer Gewinn für beide Seiten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klever Krankenhausverbundes.