Interview Karl Janssen : „Ich liebe Emmerich!“

Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Karl Janssen (64) kehrt zurück in seine Heimatstadt. Doch das ist nicht irgendeine Rückkehr. Lesen Sie selbst!

Wo Karl Janssen auftaucht, setzt sich niederrheinische Urkraft frei. Das liegt nicht an den 187 Zentimetern Körperlänge oder den 114 Kilogramm, die der 64-Jährige mitbringt. Auch nicht an der sonoren Stimme. Janssen ist raumgreifend, hört zu, gibt kluge Antworten, weiß viel, lacht gerne.

Keine Frage: Emmerich bekommt einen Neubürger, der schon viel gesehen hat, bestens in der Welt vernetzt ist und sagt: „Ich liebe Emmerich!“

info Stationen eines Emmerichers Münster Karl Janssen ist Emmericher durch und durch, wenngleich er lange Jahre in Münster gelegt und im Ruhrgebiet gearbeitet hat und in Münster sogar mal Oberbürgermeister werden wollte. CDU Er besuchte in Emmerich die Leegmeer-Grundschule, anschließend die Realschule. Mit 14 Jahren trat er der CDU bei. „Um meinem Englisch-Lehrer zu gefallen. Der saß im Kreistag. Immerhin ist meine Note besser geworden, aber leider mein Englisch nicht“, grinst er. Laufbahn Er studierte Sozialpädagogik und später Erziehungswissenschaften. Da arbeitete er bereits als Sozialpädagoge im Klever Jugendamt. 1986 bis 1991 leitete er das Jugendamt von Pulheim bei Köln, 1991 wechselte er nach Münster, um dort das Jugendamt bis 1999 zu leiten. Dann ging es steil nach oben: Bis 2005 war er Beigeordneter der Stadt Recklinghausen, ab 2005 Beigeordneter der Stadt Duisburg. Den Kontakt zur Borussia hielt er immer. 2016 war er deren Schützenkönig.

Karl... wer?

Die Familie

Der Reihe nach für Leser, die Karl Janssen nicht kennen. Er stammt aus der in Emmerich bekannten Janssen-Dynastie. Sein acht Jahre älterer Bruder Jenne betrieb lange eine Bäckerei an der Dederichstraße, war und ist im Karneval eine feste Größe.

Sein Onkel war der langjährige und mittlerweile verstorbene Kreis Klever Landrat Hans Pickers. Seine alten Freunde sind bekannte Menschen aus der Stadt: Bert Gricksch, André de Schrevel, Familie Schneegans, die Pooths...

Die Karriere

Bekannt wurde Karl Janssen vor zehn Jahren mit einem Schlag überregional. Es war die Zeit, als die Republik über die Loveparade-Katastrophe in Duisburg sprach. Janssen war damals Kulturbeigeordneter der Stadt, leitete den Krisenstab, er hatte sich von Anfang gegen die Veranstaltung ausgesprochen. Der CDU-Mann im roten Duisburg war anerkannt, galt als fair und war unbelastet.

Als sich die Mehrheitsverhältnisse in der Ruhrgebietsmetropole wieder drehten, fehlten Janssen für eine Wiederwahl im Jahr 2013 nicht viele Stimmen. Doch nach acht Jahren war Schluss. Und er beendete seine Karriere im öffentlichen Dienst, gründete stattdessen eine Beraterfirma, arbeitete in der Folge als Externer für die Bertelsmann-Stiftung. Weil er im Laufe der Jahre ein weit reichendes Netzwerk aufgebaut hatte, vermittelt er heute noch Spitzenleute an Kommunen, wenn diese Führungspersonal suchen.

Die Heimat

Wenn man Karl Janssen zuhört, ist es so, als sei er nie weg gewesen. Hätte nie seine Heimat für eine berufliche Karriere verlassen, die beachtlich ist. Und natürlich hat er den Kontakt in seine Heimatstadt auch nie abbrechen lassen. Besonders nicht zur Borussia, seinem Schützenverein seit Jugendtagen.

Lange hat er in Münster gelebt, nun will er zurück nach Emmerich. In die Heimat. „In Münster haben sie gesagt: ,Was willst du in der Provinz?’“, erzählt er. „Aber für mich ist das nicht Provinz. In Emmerich wirst du angenommen, die Leute sind herzlich.“

Ein Beispiel? „Wenn man in Westfalen morgens zum Bäcker geht, fehlt mir da ein gewisser Restfunke. Brötchen am Morgen in Emmerich kaufen, heißt, den Tag schon fröhlich zu beginnen.“

Was Emmerich ausmacht

Diese Fröhlichkeit ist es, die er an Emmerich liebt. Und die Weitsicht. „Der Rhein hat hier die breiteste Stelle in Deutschland. Wenn man an der Promenade sitzt und den Rheinbogen hinaufschaut, ist das ja schon fast wie Nordsee.“ Was ihm Maler Hein Driessen vor Jahren gesagt hat, ist für ihn Naturphänomen und wahr: „Das Licht am Niederrhein ist anders und es wirkt sich positiv auf die Seele aus.“

Deshalb fällt es ihm schwer zu sagen, was ihm trotz der Begeisterung für die Menschen und seine Heimatstadt an Emmerich nicht gefällt. Fest steht dennoch: „Die Stadt muss rigoros auf die Ordnung achten. Verdreckte Immobilien in der Stadt, das geht nicht. Und die Leerstände müssen beseitigt werden, wenngleich ich da auch keine spontane Antwort habe, wie das gehen kann.“

Die Freunde

Der Mann mit dem CDU-Parteibuch ist bestens vernetzt, kennt alle, die in der Politik wichtig sind in Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus. Will er sich in Emmerich engagieren? „Nein“, sagt er. „Ich bin natürlich Mitglied der Emmericher CDU, wenn ich mich hier umgemeldet habe. Und natürlich werde ich auch die Versammlungen der Partei besuchen. Aber ich strebe kein Amt an.“

Dass er nach seiner Meinung gefragt werden wird, dürfte allerdings selbstverständlich sein. Spätestens beim Schützenfest der Borussia. Oder bei Franz Feyen in der Societät, wo er einem Stammtisch angehört, der sich immer donnerstags am Abend trifft. „Wir nennen uns ,kleiner Freitag’“, lacht Janssen. In Zukunft wird er es nach den Treffen nicht weit bis nach Hause haben.

Die Wahlen im September

Er hat sich eine Wohnung am Rhein gemietet. Unterhalb der Martinikirche. Noch ist der Bau nicht fertig. Aber wenn, dann hat er nicht nur auf der Terrasse den Blick nach vorne raus zum Rhein, sondern auch nach hinten auf die wunderschöne Kirche. „Da gibt es sogar einen zweiten Balkon“, sagt er.

Und wer gewinnt die Wahl im September? Die Frage muss ihm natürlich gestellt werden.