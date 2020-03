Bürgermonitor der RP : Ärger im Zug: Abellio reagiert schnell

Der RE 19 von Abellio. Hier steigen gerade Fahrgäste im Bahnhof Emmerich aus. Foto: van Offern, Markus (mvo)

HALDERN Der Halderner Frank Skalicky muss kein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen. Enttäuscht ist er vom Unternehmen trotzdem.

Gute Nachricht für Frank Skalicky: Der Pendler aus Haldern, der am Mittwoch am Bahnsteig kein Ticket nach Düsseldorf ziehen konnte, muss nun doch keine Strafe zahlen. „Am Donnerstag, am späten Abend, hat sich ein Mitarbeiter von Abellio bei mir gemeldet. Man verzichtet in dem Fall auf das erhöhte Beförderungsentgelt, sofern ich in den nächsten Tagen den Fahrpreis zahle“, informierte Skalicky jetzt die RP.

Wie berichtet, funktionierte am frühen Mittwochmorgen der Fahrkartenautomat am Halderner Bahnsteig nicht richtig. Den Fahrpreis von knapp 20 Euro konnte Frank Skalicky nicht in Münzen zahlen, aber der Automat nahm auch keine Geldscheine sowie Kredit- oder EC-Karte an. Der Halderner hatte den Defekt sofort an eine Zentrale gemeldet und war dann ohne Ticket in den Zug gestiegen, wo er umgehend nach einem Schaffner Ausschau hielt. Auf den traf er dann, als der Zug im Bahnhof Wesel hielt. Doch zur Verblüffung Skalickys, wollte ihm der Abellio-Mitarbeiter keine Karte verkaufen, sondern forderte ihn auf, den Zug zu verlassen, um sich im Bahnhof eine Fahrkarte zu ziehen.

Da er auf die Verbindung angewiesen war, um rechtzeitig zur Arbeit zu gelangen, kam er dem jedoch nicht nach. Weil es ihm auch nicht gelang, online eine Karte zu ziehen, nahm der Schaffner schließlich wie bei einem Schwarzfahrer die Personalien auf und verhängte ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ von 60 Euro.

Als sich Skalicky bei einer Service-Hotline von Abellio über seine Behandlung beschwerte, wurde ihm mitgeteilt, dass sich der Schaffner korrekt verhalten habe. Jetzt, nachdem die RP beim Unternehmen nachgefragt hatte und Skalicky den Fall auch per E-Mail an den Abellio-Vorstand in Berlin schickte, wird auf die Strafe verzichtet. Der Halderner muss jetzt nur den regulären Fahrpreis nachzahlen. Enttäuscht ist vom Unternehmen trotzdem. „Für den Aufwand und den Ärger hätte ich mit eine etwas kundenorientiertere Lösung gewünscht, als die Sache einfach als erledigt zu betrachten“, sagt er. Merkwürdig findet er auch, dass alle Geschäftsführer von Abellio, die er angeschrieben hatte, zwar seine E-Mail gelesen, aber keine Reaktion gezeigt hätten. „Mir zeigt das an, dass überhaupt kein Interesse besteht, mit dem Fahrgast persönlich in Kontakt zu treten. Ich finde das sehr unhöflich und befremdend.“

Übrigens: Am Donnerstag musste Frank Skalicky wieder mit der Bahn Richtung Düsseldorf fahren. Diesmal hatte er sich vorsichtshalber 20 Euro in Münzen besorgt. Das war auch gut so. Denn noch immer war eine Zahlung mit Geldscheinen sowie mit EC Karte oder Kreditkarte nicht möglich.

(Markus Balser)