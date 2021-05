Rees : Das Quizschiff von Kapitän Rainer van Laak legt am 11. Juni ab

Rees Endlich wieder: Einfach mal einen Ausflug auf dem Schiff unternehmen. Das ist bald möglich. Am 11. Juni startet Kapitän Rainer van Laak.

Es fühlt sich an wie ein Stückchen Normalität. „Endlich geht es langsam wieder los mit dem Quizschiff am 11. Juni auf der Germania“, kündigt Kapitän Rainer van Laak. Die Reeser Personenschiffahrt bietet an dem Freitag eine Fahrt von Rees bis Emmerich und zurück an. Dabei findet ein geselliger Quiz statt. Der Moderator stellt in vier Runden je zehn Fragen und testet das Wissen der Gäste. Nach jeder Runde gibt es einen kleinen Gewinn für den Rundensieger, der Hauptpreis wird am Ende dem Besten überreicht.