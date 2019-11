Serie Mannis Museum : Das „Wohnzimmer“ der St.-Sebastianer

Batje van der Lippe am Zapfhahn – Mannis Museum bietet einen Einblick in so manchen historischen Schnappschuss. Foto: Mannis Museum

Emmerich Mit viel Eigeninitiative und Manpower wurde das Schützenhaus Kapaunenberg nach dem Krieg wieder aufgebaut.

Von Monika Hartjes

Im 19. Jahrhundert wurde mit dem Wiederaufleben der patriotischen Gesinnung auch der Wehrgedanke neu belebt – es bildeten sich Schützengesellschaften. 1851 schlossen sich in Emmerich die wehrfähigen Bürger zu einem Bürgerschützenverein zusammen. Ein Jahr später fand das erste Schützenfest in der Gaststätte van Husen an der Wassenbergstraße statt. Der Besitzer des Gasthauses und Mitbegründer des Schützenvereins, Theodor van Husen, wurde der erste Schützenkönig. Den Schützenball veranstalteten die Bürgerschützen im Saal der Geschwister Reis, der späteren Gastwirtschaft „König von Preußen“, am Steintor.

Unzufrieden mit dem zu sehr auf sich bedachten Gastwirt zu Speelberg, bei dem die Schützen einige Jahre lang ihr großes Fest feierten, kam die Idee auf, ein eigenes Schützenhaus zu bauen. Everhard van Nüss, der 1882 das Steuer des Vereinsschiffes übernahm, erwarb an der Speelbergerstraße im Jahr 1891 ein großes Grundstück. Den Kauf konnte er nur wagen, weil einige Mitglieder mit ihrem gesamten, durch Handwerkerfleiß erworbenen Hab und Gut, Bürge standen. Noch im selben Jahr wurde mit dem Bau begonnen, es entstanden ein Wirtschaftsraum, ein Saal mit einer geschlossenen Veranda und eine Schießhalle – insgesamt umfasste der Bau 582 Quadratmeter. Beim ersten Schützenfest im neuen Domizil im Jahr 1893 wurde Johann Meulemann, Schreinermeister aus der Baustraße, Schützenkönig.

im Jahr 1970. Foto: Mannis Museum

Der Kapaunenberg, im Volksmund „den Bölt“ genannt, wurde von jetzt an Mittelpunkt, Ausflugs- und Aufenthaltsort aller Bürgerschützen. Die Schützen pflegten ihr Haus und spendeten Dinge zur Verschönerung, unter anderem stiftete Peter Littgen ein künstlerisch wertvolles Glasfenster für den Saal. Beim letzten Schützenfest vor dem Ersten Weltkrieg errang Johann Dickerboom die Königswürde. 1920 wurde wieder am Kapaunenberg gefeiert unter großer Anteilnahme der Bevölkerung.

2002: Free-Fight-Wettkampf. Foto: Mannis Museum

Im Zweiten Weltkrieg fielen etliche Schützenkameraden und das Schützenhaus am 7. Oktober 1944 den Bomben zum Opfer. Der Bürgerschützenverein wurde nach dem Krieg in St. Sebastian-Schützenbruderschaft umbenannt. Das erste Nachkriegsschützenfest wurde 1947 mit einem Armbrustschießen veranstaltet.

Baugutscheine über 10 DM sollten den Wiederaufbau des Schützenhauses mitfinanzieren. Am 11. Juni 1948 fand die feierliche Grundsteinlegung zum Neubau des Bölt statt. Der Vorstand erstellte einen Stundenplan, der an alle Schützenkameraden ging. „Zuerst recht herzlichen Dank für Eure bisher vorbildlich geleistete Arbeit auf dem Kapaunenberg. So muss es weitergehen!“ hieß es in dem Schreiben von „König Karl van Beek, den Drohtnägel“ im Jahr 1949. „Mit den weiteren Betonierungsarbeiten soll Ende September/Anfang Oktober begonnen werden. Die Dachkonstruktion trifft in den nächsten Tagen ein. Setzen wir alle unsere Ehre darin, das begonnene Werk fortzusetzen und zu vollenden. Keiner möge fehlen!“ Die Bauleitung übernahm Architekt Paul Maria van Aaken. Der Bau wurde in Klinkersteinen ausgeführt. Das Dach wurde von einer Eigenkonstruktion getragen. Der Saal mit einer Nutzfläche von 42,35 mal 22 Metern bot rund 1000 Menschen Platz. Breite Fenster sorgten für viel Licht. Die für die 50er Jahre sehr moderne Bühne maß 12 mal 8 Meter. Im einem zweiten Bauabschnitt waren der Bau einer Tagesrestauration mit großem Keller, einer Wohnung für den Ökonomen, der Einbau einer Zentralheizung und die Erweiterung des Holzfußbodens im ganzen Saal – bisher war nur die Tanzfläche aus Holz – vorgesehen. Dazu kam die Gartengestaltung mit Kinderspielplatz und der Anbau für die Schießanlage.