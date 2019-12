Emmericher Chemie-Unternehmen : Kao Chemicals bekommt neuen Geschäftsführer

EMMERICH Jürgen Jonalik tritt im Januar die Nachfolge von Herbert Tripp als Geschäftsführer an.

(RP) In einer Belegschaftsversammlung der Kao Chemicals GmbH in Emmerich wurde am Freitag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeteilt, dass der bisherige Geschäftsführer, Herbert Tripp, nach über 32 Jahren, davon mehr als zwölf Jahre als Geschäftsführer, das Unternehmen zum Jahresende verlässt und innerhalb des Kao-Konzerns eine neue Aufgabe übernimmt. Sein Nachfolger ab dem 1. Januar 2020 wird Jürgen Jonalik, jetziger Vice President Operations, der seit mehr als 18 Jahren dem Unternehmen angehört. Beim Neujahrsempfang der Kao Chemicals Anfang Januar 2020 wird Tripp vom neuen Geschäftsführer Jonalik offiziell verabschiedet.