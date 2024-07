Laden in Emmerich Kann man beim Werksverkauf von Katjes wirklich sparen?

Wir testen die Werksverkäufe und Outlets im Kreis Kleve. Kostenpflichtiger Inhalt Ob man bei Elten in Uedem sparen kann, lesen Sie hier. Dieses Mal waren wir in Emmerich zu Gast. Dort begann die Geschichte von Katjes, was auf Niederländisch kleines Kätzchen heißt. 1950 von Klaus Fassin gegründet, war das erste Produkt passenderweise ein Lakritz-Kätzchen. Und heute, 74 Jahre später, ist in der Innenstadt von Emmerich ein kleiner Werksverkauf zu finden, natürlich mit Kätzchen aus Lakritz.