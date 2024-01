Umweltsauerei in Emmerich 51 Kanister gefunden – Drogenmafia entsorgt ihre Chemie im Wald in Elten

Die Küche für synthetische Drogen und Medikamente passte bereits vor zwei Jahren in einen erschreckenden Trend: Drogenhersteller zieht es immer häufiger in die niederländische Provinz. Dort können sie ungestörter ihren kriminellen Aktivitäten nachgehen als in der Randstad, also der Metropolregion rund um Den Haag, Rotterdam und Amsterdam. Beispiele für entsprechende Labore in beschaulichen Dörfern gab es in den vergangenen Jahren reichlich. Kriminelle Organisationen wenden sich beispielsweise an Besitzer von Schuppen und bieten ihnen viel Geld, um einen Raum anzumieten - zum Beispiel für ein Drogenlabor.