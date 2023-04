Bürgermeisterwahl 2023 Endspurt für die Bürgermeisterwahl

Bodo Wißen und Sebastian Hense wollen möglichst viele Wähler mobilisieren. In der vergangenen Woche bei der Podiumsdiskussion in der Haldern Pop Bar appellierten beide noch einmal an alle Wahlberechtigten, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. „Wichtig ist, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung an der Wahl beteiligt. Wir müssen nur den Fernseher einschalten oder die Zeitung aufschlagen und sehen, dass man in vielen Teil der Welt nicht wählen kann. Insofern ist es doch ein großes Privileg, dass man sich hier an Wahlen beteiligen und frei seine Meinung äußern kann“, erklärte Bodo Wißen (SPD). So sieht es auch Sebastian Hense von der CDU: „Das Allerwichtigste ist, dass man wählen geht. Man kann nicht sagen, ich kann doch sowieso nichts beieinflussen, denn gerade hier in der Kommune kann man das nämlich sehr wohl.“