Straßenverkehr : Kanalarbeiten auf der Lindenstraße in Rees-Haldern

Foto: pixabay

Haldern (RP) Ab Montag, 16. September, werden in der Lindenstraße sowie im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße Kanalsanierungsarbeiten des Abwasserbetriebs der Stadt Rees durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit der Firma Umwelttechnik Franz Janßen aus Goch.

Beginnend ab der Kreuzung Bahnhofstraße / Lindenstraße wird der Kanal bis zum Einmündungsbereich Drostendick auf einer Länge von 230 Metern mit dem so genannten „Schlauchlinerverfahren“ saniert. Um die Arbeiten durchführen zu können und gleichzeitig den Verkehrsfluss zu gewährleisten, wird eine Baustellenampel eingerichtet. Zudem wird die Lindenstraße bis zum Ende der Bauarbeiten zur Einbahnstraße und ist in dieser Zeit nur in Richtung Alte Heerstraße befahrbar.

Um Arbeitsabläufe nicht zu behindern, bittet der Abwasserbetrieb darum, den Wasserverbrauch während der Bauphase so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober an, wobei dafür Sorge getragen wird, dass das fünfte Halderse Stengeltefest am 28. und 29. September ohne große Behinderungen stattfinden kann.

Mittels einer Winde wird ein zunächst flexibles, harzgetränktes Kunststoffgewebe in den Kanal eingezogen. Innerhalb des Kanals wird dieses Gewebe dann aufgepumpt und mit starkem UV-Licht ausgehärtet. Die Arbeiten werden in geschlossener Bauweise durchgeführt, so dass aufwendige Erdarbeiten nicht erforderlich sind.