Neuer Kanal in Emmerich Kreuzung Frankenstraße/Eikelnberger Weg gesperrt

Die Stadt Emmerich am Rhein und die Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH erneuern in den kommenden Monaten die Straße und die Kanalisation in den Straßen Akazienweg, Eikelnberger Weg (teilweise) und Kastanienweg. Aufgrund des schlechten Zustands der Kanäle, die komplett erneuert werden müssen, bestand erhöhter Handlungsbedarf. In der Maßnahme ist auch die Pflanzung von neuen Straßenbäumen vorgesehen. Zudem sollen Baumbeete als Staudenrabatte angelegt werden.