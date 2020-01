Untersuchungen in Haldern : Kampfmittelverdacht in Haldern: Bislang nichts gefunden

Kampfmittelverdacht in Haldern: Bislang nichts gefunden

Untersuchungen in Haldern

Die Untersuchungen an der Betuwe-Linie in Haldern laufen. Foto: dpa/Marcel Kusch

HALDERN Die Untersuchung der Verdachtspunkte in Haldern hat begonnen. In den ersten zwei Bereichen wurde nichts gefunden.

Die Öffnung der Kampfmittelverdachtspunkte im Bereich der Halderner Straße hat begonnen. Bereits bei den Vorarbeiten zur Erkundung der Verdachtsbereiche konnten zwei dieser Punkte ausgeschlossen werden, da in einer Tiefe von 2 bis 2,50 Meter alte bauliche Objekte wie etwa alte Fundamente mit Stahlarmierung gefunden worden sind.

„Daher sind jetzt noch die beiden verbleibenden Kampfmittelverdachtspunkte zu überprüfen“, teilte die Stadt Rees am Morgen mit. Während dieser Überprüfung komme es im Umfeld der Baustelle zu keinerlei Beeinträchtigungen. Zur aktuellen Lage informiert eine Servicenummer unter 02851 51999.

Wie berichtet, waren bei den vorbereitenden Arbeiten zum Ausbau der Betuwe-Linie an der Bahnhofsstraße in Haldern vier Kampfmittelverdachtspunkte ausfindig gemacht worden. Die Bereiche wurden mittels Magnetfelduntersuchungen ermittelt und werden am Samstag, 18. Januar, ab 8 Uhr, durch eine Spezialfirma konkret überprüft.