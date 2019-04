Weltreise : Probat-Kaffeeröster auf großer Fahrt

Schön in Szene gesetzt ist der Kaffeeröster von Probat aus Emmerich auf der Mein Schiff 3. Foto: René Supper

Emmerich Seit genau fünf Jahren ziert die Café-Lounge des Kreuzfahrtriesen Mein Schiff 3 ein Ausstellungsstück aus Emmerich. Auch bei Starbucks in Tokio ist das Unternehmen vertreten.

(seul) Wie viele Seemeilen er auf dem Buckel hat, ist nicht bekannt. Nur so viel: Der Probat Röster Typ L5 hat mittlerweile viele große Weltmeere bereist. Auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 3 der Reederei Tui Cruises ist der Kaffeeröster des Emmericher Traditionsunternehmens nämlich seit nunmehr fünf Jahren unterwegs. Am 22. Mai 2014 wurde das Schiff in den Dienst gestellt – und seither ist auch der Röster an Bord. Das süd-chinesische Meer hat er schon durchkreuzt, ebenso das Mittelmeer. In der Café-Lounge des Kreuzfahrtschiffs steht der Röster als Blickfang gleich gegenüber der Kaffeebar.

Nicht ohne Grund: Die Atmosphäre, so Tui Cruises, soll an ein modernes Kaffeehaus mit dem Flair einer Rösterei erinnern. „Leider können wir aus Brandschutzgründen die Kaffeebohnen nicht selbst auf dem Schiff rösten“, bedauert Markus Zschiesche Head of Food & Beverages von Tui Cruises. Außerdem sei die Klimatisierung ein weiterer schwieriger Punkt. In unterschiedlichen Fahrtgebieten gebe es unterschiedliche Luftfeuchtigkeit, die Bohne soll ja weder zu trocken noch zu feucht gelagert werden. So blieb es bei einem alten Röster der Firma Probat als Schaustück, der stilechtes Ambiente verströme, so Zschiesche. Das Schaustück ist nicht nur etwas für Insider der Kaffee-Szene. In großen Lettern steht auf der Maschine „Probat“. Wem das nichts sagt, der kann auf einem Aufsteller nachlesen, wer sich hinter dem Namen verbirgt.

info In der ganzen Welt – und um die Ecke Außer Dienst Der Kafeeröster, der auf der Mein Schiff 3 mitfährt, ist nicht in Betrieb. Grund dafür sind Sicherheitsvorschriften auf dem Schiff. Nebenan Das nächstgelegene Ausstellungsstück ist in Bocholt zu finden, im Röstkaffee am Gasthausplatz.

So erfahren die interessierten Kreuzfahrtgäste der Mein Schiff 3 dann, dass Probat einst unter dem Namen „Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei“ fungierte und im Jahre 1868 von den Kaufleuten Alex van Gülpen, Johann Heinrich Lensing und dem Ingenieur Theodor von Gimborn gegründet wurde.

Dass ein Kaffeeröster aus Emmerich über die Weltmeere schippert, ist Tina von Gimborn-Abbing nicht unbekannt. „Regelmäßig erreichen mich Nachrichten samt Foto von Reisenden, die unsere Kaffeeröster an den verschiedensten Orten auf der Welt entdecken“, so die Leiterin des Museums für Kaffeetechnik bei Probat in Emmerich. Gern stammen die Aufnahmen aus den USA, aber auch aus dem asiatischen Raum. Unter anderem dort wird der Emmericher Exportschlager besonders schön ins Szene gesetzt von Starbucks. So etwa in Tokyo, wo im März das größte Reverse Roastery Starbucks der Welt eröffnete. Der frische Kaffeeduft stammt hier nicht nur von den Maschinen, die diesen brühen. Nein. Im Zentrum des 300 Quadratmeter großen Ladens steht einige riesige Röstmaschine aus Emmerich.