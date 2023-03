Geschäftsaufgabe in Emmerich Käsehaus an der Steinstraße schließt Ende März

Noch ein Leerstand auf der Steinstraße. Das Geschäft Gouda Käsehaus an der Steinstraße 4 schließt bald. Der letzte Öffnungstag ist am 31. März. Das hat Betreiber-Familie Bosch auf Facebook mitgeteilt. „Danach wird unser Geschäft in Emmerich geschlossen, jedoch werden wir mit unserem Stammhaus am Stadtplatz in ‘s-Heerenberg / NL für Sie da sein. Gutscheine und Sparkarten gelten weiterhin und können dort eingelöst werden“, schreiben sie. Und weiter: „Wir haben die letzten sieben Jahren mit großer Begeisterung und Entschlossenheit hier gearbeitet und Sie gerne bedient. Es war eine herzzerreißende Entscheidung für uns.“