Politik in Emmerich geschockt : Finanzchefin Büker verlässt das Rathaus nach nur 18 Monaten

Kämmerin Ulrike Büker geht zum Ende des Jahres. Sie kann sich beruflich verbessern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Die Nachricht schlug am Mittwochabend in der Politik ein wie eine Bombe. Finanzchefin Ulrike Büker verlässt das Rathaus nach nur eineinhalb Jahren. Und das in einer Zeit, in der die Finanzlage der Stadt angespannt ist wie nie zuvor.

Ulrike Büker macht einen sehr guten Job im Rathaus. Da sind sich in der Politik in Emmerich alle einig. Und in anderen Kommunen scheint sich das auch herumgesprochen zu haben. „Ich habe ein Angebot bekommen, bei dem man nicht Nein sagen kann“, so Büker am Donnerstag auf Anfrage. Sie wird die Leitung der Kämmerei in einer Großstadt im Ruhrgebiet übernehmen. Die 60-Jährige verlässt deshalb das Emmericher Rathaus zum Jahresende.

Niklas Kehren soll kommissarisch die Leitung der Kämmerei übernehmen.

Büker trat ihren Dienst in Emmerich im Juni 2022 an. Die Aufgabe der Kämmerin hatte davor Melanie Goertz kommissarisch übernommen, nachdem Kämmerer Ulrich Siebers im August 2019 verstorben war. Ulrike Büker war zuvor für das Finanzmanagement in Solingen verantwortlich.

Mit ihrem Amtsantritt kehrte Ruhe ein in die Kämmerei in Emmerich. Der Fachbereich hatte im Jahr 2021 wegen der Anlage von sechs Millionen Euro bei der Greensill-Bank in Bremen stark in der Kritik gestanden. Die Bank ist pleite, das Emmericher Geld ist weg.

Das Geld fehlt auch in der derzeitigen Lage. Denn Emmerich muss bis zum Jahr 2025 fünf Millionen Euro einsparen, um eine Haushaltssicherung zu verhindern. Der Volksmund nennt das „Pleite“, und es bedeutet, dass der Landrat in Kleve den Emmerichern vorschreibt, wofür sie ihr Geld ausgeben dürfen.

Einen Anfang hat Emmerich im März gemacht. Da hat sich eine Kommission aus Politik und Verwaltung gegründet, die Vorschläge fürs Sparen macht und auch über Steuererhöhungen nachdenkt.

In dieser Lage ist der Weggang von Büker ein Schlag. Doch die Finanzexperten sieht das unaufgeregt. „Wir haben ein Paket geschnürt. Jetzt muss das umgesetzt werden“, sagt sie.

Damit ist gemeint, dass die Politik nun entscheiden muss, wo gespart werden soll und wo die Einnahmen erhöht werden. So wird die Grundsteuer B angehoben auf den sogenannten fiktiven Hebesatz. Das ist die Prozentzahl, die das Land als möglich definiert. Wer drunter bleibt, dem wird das trotzdem als Steuerkraft angerechnet, und die Stadt zahlt drauf.

Vor knapp zwei Wochen hat Büker die Haushaltsplanungen für 2023 vorgestellt. Sie hat sie so gestaltet, dass das Minus in der Stadtkasse beinahe halbiert ist: Es bleibt - Stand jetzt - ein Minus von knapp fünf Millionen Euro. Das Geld muss die Stadt später über Kredite reinholen. Zum Vergleich: Das Haushaltsvolumen liegt bei 94,6 Millionen Euro.