Kabarett im Bürgerhaus : Dem Volk aufs Maul geschaut

„Rees ist eine der schönsten Städte zwischen Emmerich und Xanten“: Kai Magnus Sting bei seinem Auftritt am Donnerstagabend im Bürgerhaus. Foto: Michael Scholten

REES Herrlich: Kai Magnus Sting sezierte und zelebrierte am Donnerstag im Bürgerhaus die Sprache der Region. Die knapp 200 Zuschauer erlebten ein furioses Sprachfeuerwerk.

Drei Themen wollte Kai Magnus Sting bei seinem Auftritt im Bürgerhaus aussparen: Corona, Politik und Helene Fischer samt Schwangerschaft. „Wer jetzt enttäuscht ist, kann gehen“, sagt er seinem Publikum, dem er als Alternativprogramm die Pizzeria gegenüber empfahl.

Die knapp 200 Zuschauer blieben aber sitzen und erlebten ein furioses Sprachfeuerwerk, an dessen Ende auch der Duisburger Kabarettist eingestehen musste: „Das war einer der schönsten Donnerstagabende, die ich in dieser Woche erlebt habe.“

Info Nur noch wenige Karten für Herbert Knebel 8. Dezember Am Mittwoch, 8. Dezember, betritt ab 20 Uhr der legendäre Ruhrgebietsrentner Herbert Knebel die Bühne im Reeser Bürgerhaus. „Im Liegen geht’s“ heißt das Soloprogramm, für das es nur noch wenige Karten gibt. Sie sind zum Preis von 30 Euro unter anderem in der Touristen-Information am Reeser Markt erhältlich oder online bei www.reservix.de

Mit Rees verband Kai Magnus Sting bisher vor allem das Restaurant Nass, das er schon dreimal mit seiner „Omma“ besucht hat, obwohl er keinen Fisch mag. Jetzt verbindet er mit Rees auch einen Spaziergang an der Rheinpromenade („Ich wusste gar nicht, dass Schiffe so laut sein können“) und einen Bummel durch die „Einkaufs… naja“ in der City. Kurzum: „Rees ist eine der schönsten Städte zwischen Emmerich und Xanten.“

In seinem Soloprogramm „Hömma, so isset!“ sezierte und zelebrierte Kai Magnus Sting die Sprache des Ruhrgebietes und des Niederrheins: Wo sonst kann man aus zwei Wörtern eines machen („Hömma!“, „Siehsse!“) und dadurch komplette Aussagesätze ersetzen? Und wo sonst zeigt sich schon in der Begrüßung („Tach!“), dass man den Tag mit dem Wehklagen über das ganze Leid dieser Welt verweben kann?

Anhand vieler großartiger Beispiele machte der Kabarettist deutlich, dass er sich nichts ausdenken muss, wenn er den Menschen in der Bäckerei oder der Metzgerei einfach nur aufs Maul schaut. Auch seine „Omma“, seine „ständige Begleiterin“ und natürlich Tante Frieda sind eine gute Quelle für verbale Eigenheiten und skurrile Situationen. „Bei uns gilt immer: Wenn falsch, dann richtig“, analysierte Kai Magnus Sting die regionale Sprache, in der man nicht zum Arzt, sondern „nach’m Doktor hin“ geht. Abends gehe man wiederum „nach Bett“ oder „im Bett“, aber keinesfalls „zu Bett“, weil man dann kein Auge zubekommt. Wobei „nach Bett“ jede Form von zwischenmenschlicher Folgehandlung kategorisch ausschließe, während „Lass mal lecker im Bett gehen“ noch viele Optionen offenhalte. Die Reaktionen, insbesondere vom weiblichen Teil des Publikums, ließen Kai Magnus Sting immer wieder erkennen, dass er mit seiner Beschreibung ehelicher Kommunikation(sprobleme) goldrichtig lag: „Ich merke, ich reiße bei Ihnen Wunden auf.“

Der zweite Teil des Abends weckte Hungergefühle, auch wenn der Kabarettist zunächst all die Dinge auflistete, die er verabscheut: Fisch, vor allem mit Dillsoße, oder klebrige After Eight, trockene Kekse von de Beukelaer, Möhren durcheinander und dicke Bohnen. Dann doch lieber ein guter Nudelsalat, dessen Rezepte gern schon mal um halb zwei nachts durch die Nachbarschaft gebrüllt werden, oder die „Bochum-Platte“, bei deren Bestellung die bullige Imbisskraft nach „50 Jahren Dienst an der Fritteuse“ freudestrahlend auflebt.