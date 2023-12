Verein in Emmerich löst sich auf Die Geschichte der KAB Nikolaus Groß endet am 31. Dezember

Die Nationalsozialisten verboten die KAB. Mitte der 1930er Jahre fanden im Kettelerhaus in Köln konspirative Treffen statt. Die Mitglieder dieser Treffen standen in Verbindung mit dem Widerstandskreis, der das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 vorbereitete. Im Rahmen der sogenannten Aktion »Gewitter« wurden die meisten Mitglieder des Kreises im August 1944 von der Gestapo verhaftet und inhaftiert. Einige von ihnen - wie Nikolaus Groß, von dem die KAB in Emmerich ihren Namen hat und an den ein Platz in Emmerich erinnert - wurden hingerichtet, andere in Konzentrationslager verschleppt und dort ermordet.